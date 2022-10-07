Кевин Дюрэнт – о Вембаньяма: «Эволюция игры завела нас так далеко. Он доставит проблемы всем в лиге»

Звездный форвард поделился своим мнением о 18-летнем из , который считается главным кандидатом на 1-й номер драфта-23.

«Когда сам играешь в баскетбол, то подобный талант и мастерство просто вызывают улыбку на лице. Эволюция игры завела нас так далеко. Появился игрок ростом 218 сантиметров, который может делать на площадке все. Это вдохновляет.

Я слышал его ответ, когда кто-то сравнил его с несколькими игроками в лиге. Он сказал: «Думаю, я окажу себе медвежью услугу, если буду сравнивать себя с другими игроками». Это глубокое заявление, которое сделало меня его большим поклонником.

У лиги возникнут проблемы, когда здесь появится Вембаньяма. Мне очень хочется посмотреть, как это будет работать. Все в восторге от его грядущего появления в лиге, так что посмотрим, что из этого выйдет», – заявил Дюрэнт.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана