Андрей Ватутин: «Звал Хряпу в ЦСКА, но он решил пока обойтись без большого баскетбола»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность возвращения Виктора Хряпы в на тренерскую должность.
«Этот вопрос в первую очередь надо задать ему. 3 августа у Виктора был юбилей, я его поздравлял. Общаемся, поддерживаем отношения, хотя сейчас Хряпа более сосредоточен на семье. После расставания с ЦСКА Виктор рассматривал возможность продолжить игровую карьеру, но в итоге не стал этого делать.
Тогда же мы делали ему предложения о сотрудничестве, уже не в статусе игрока, обсуждали различные варианты. Знаю, что Андрей Кириленко звал своего друга в РФБ. Но Виктор решил пока обойтись без большого баскетбола. В свое время мы предлагали Виктору провести прощальный матч, но тогда он отказался. Тем не менее идея остается в силе, вполне может и даже должна быть реализована», – признался Ватутин.
Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 и с 2008 по 2018 год. В составе армейцев Виктор дважды становился чемпионом Евролиги и 8 раз побеждал в Единой лиге ВТБ.
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