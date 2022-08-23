Андрей Ватутин: «Звал Хряпу в ЦСКА, но он решил пока обойтись без большого баскетбола»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность возвращения в на тренерскую должность.

«Этот вопрос в первую очередь надо задать ему. 3 августа у Виктора был юбилей, я его поздравлял. Общаемся, поддерживаем отношения, хотя сейчас Хряпа более сосредоточен на семье. После расставания с ЦСКА Виктор рассматривал возможность продолжить игровую карьеру, но в итоге не стал этого делать.

Тогда же мы делали ему предложения о сотрудничестве, уже не в статусе игрока, обсуждали различные варианты. Знаю, что звал своего друга в . Но Виктор решил пока обойтись без большого баскетбола. В свое время мы предлагали Виктору провести прощальный матч, но тогда он отказался. Тем не менее идея остается в силе, вполне может и даже должна быть реализована», – признался Ватутин.

Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 и с 2008 по 2018 год. В составе армейцев Виктор дважды становился чемпионом и 8 раз побеждал в лиге ВТБ.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона