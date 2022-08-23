Андрей Ватутин: «Звал Хряпу в ЦСКА, но он решил пока обойтись без большого баскетбола»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Виктор Хряпа Turkish Airlines EuroLeague РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность возвращения Виктора Хряпы в на тренерскую должность.

«Этот вопрос в первую очередь надо задать ему. 3 августа у Виктора был юбилей, я его поздравлял. Общаемся, поддерживаем отношения, хотя сейчас Хряпа более сосредоточен на семье. После расставания с ЦСКА Виктор рассматривал возможность продолжить игровую карьеру, но в итоге не стал этого делать.

Тогда же мы делали ему предложения о сотрудничестве, уже не в статусе игрока, обсуждали различные варианты. Знаю, что Андрей Кириленко звал своего друга в РФБ. Но Виктор решил пока обойтись без большого баскетбола. В свое время мы предлагали Виктору провести прощальный матч, но тогда он отказался. Тем не менее идея остается в силе, вполне может и даже должна быть реализована», – признался Ватутин.

Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 и с 2008 по 2018 год. В составе армейцев Виктор дважды становился чемпионом Евролиги и 8 раз побеждал в Единой лиге ВТБ.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные