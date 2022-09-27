Лига ВТБ представила фильм «INSIDE» о Суперкубке-2022

лига ВТБ представила фильм «INSIDE» о том, как команды провели матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ-2022.

В нынешнем розыгрыше Суперкубка приняли участие лучшие российские клубы: «Зенит», , УНИКС и . Также на турнире выступили сербские команды и . Победителем Суперкубка стал «Зенит», который обыграл в финале ЦСКА.

«Суперкубок-2022 подарил нам 4 дня яркого баскетбола, а финальный матч стал украшением турнира. В фильме о Суперкубке мы показываем все, что осталось за кадром: разговоры из раздевалок и на скамейках команд, комментарии, эмоции тренеров и игроков на паркете – все, что вы могли не увидеть, даже находясь на трибунах ВТБ Арены или у экранов!», – говорится в аннотации к фильму.

Желько Обрадович в Москве, звезды Евролиги в УНИКСе и незнакомый «Зенит». Гайд по Суперкубку Лиги ВТБ