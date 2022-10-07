Бен Симмонс – о трех бросках в матче с «Хит»: «Этого недостаточно, я должен быть агрессивнее»

Защитник «Нетс» после предсезонного матча с «Хит» (80:109) признал, что должен чаще атаковать кольцо соперника.

Симмонс совершил лишь 3 броска с игры, набрав 4 очка и 4 передачи при 6 потерях.

«Должен быть баланс. Если заглянуть в статистику, то у меня три броска, этого недостаточно. Я должен быть агрессивнее. Мне надо чаще получать мяч в посте, прорываться под кольцо, зарабатывать штрафные. Сегодня я этого не делал.

После долгой паузы только работаю над тем, чтобы вернуть это чувство игры», – заявил австралиец.

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