Кайри Ирвинг: «Симмонсу понравится играть со мной и Дюрэнтом»

Разыгрывающий «Нетс» поделился ожиданиями от совместного выступления с защитником .

Австралиец в понедельник дебютировал за команду в предсезонных матчах, сыграв впервые за 470 дней.

«Я все говорил ему в большом перерыве, что не надо слушать все то, что говорят люди, когда ты играешь с исполнителями высокого уровня, мы будем лишь облегчать твою жизнь. Симмонсу понравится играть с нами.

Сегодня он впервые сыграл за команду, для всех нас это тоже первый опыт совместного выступления. Мы можем запомнить это событие, мы сделали это, прошли через это. Первый матч, такие вещи всегда привлекают внимание. Рад, что в этот вечер все прошло по его плану», – заявил Ирвинг.

Во встрече с «Филадельфией» (108:127) вышедший в старте Симмонс набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.

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