Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс из и французский «большой» из поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе.

Вембаньяма вместе с «Метрополитаном» приехал в США на товарищеские матчи с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт». Джеймс и его «Лейкерс» проводят в Лас-Вегасе предсезонные матчи.

Джеймс ранее назвал 18-летнего француза «инопланетянином» и «талантом поколения».

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Вембаньяма также сфотографировался с соотечественником , который выступает за «Миннесоту».

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