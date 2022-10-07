Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе
Суперзвезда НБА Леброн Джеймс из «Лейкерс» и французский «большой» Виктор Вембаньяма из «Метрополитана» поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе.
Вембаньяма вместе с «Метрополитаном» приехал в США на товарищеские матчи с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт». Джеймс и его «Лейкерс» проводят в Лас-Вегасе предсезонные матчи.
Джеймс ранее назвал 18-летнего француза «инопланетянином» и «талантом поколения».
Твиттер НБА
Вембаньяма также сфотографировался с соотечественником Руди Гобером, который выступает за «Миннесоту».
Твиттер Bleacher Report
Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича
Комментарии