Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе

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Суперзвезда НБА Леброн Джеймс из «Лейкерс» и французский «большой» Виктор Вембаньяма из «Метрополитана» поприветствовали друг друга в Лас-Вегасе.

Вембаньяма вместе с «Метрополитаном» приехал в США на товарищеские матчи с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт». Джеймс и его «Лейкерс» проводят в Лас-Вегасе предсезонные матчи.

Джеймс ранее назвал 18-летнего француза «инопланетянином» и «талантом поколения».

Твиттер НБА

Вембаньяма также сфотографировался с соотечественником Руди Гобером, который выступает за «Миннесоту».

Твиттер Bleacher Report

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