Леброн Джеймс: «Многих называли уникальными, но Вембаньяма и правда смотрится как инопланетянин»

Звездный форвард поделился своим мнением о французском «большом» .

Вембаньяма набрал 37 очков и 5 блок-шотов в товарищеской игре с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт», впечатлив многих представителей НБА.

«Да, я тоже слежу за ним. Многих называли уникальными в последнее время, но Вембаньяма и правда смотрится как инопланетянин. Не припомню еще кого-то с таким ростом, кто бы так плавно и изящно передвигался по площадке.

Сколько там у него рост, 218 сантиметров? Как он при этом ведет мяч, бросает с отшагиванием в посте и на дуге, исполняет 3-очковые, блокирует. Такие игроки появляются раз в поколение. Желаю ему избежать проблем со здоровьем, сейчас это самое главное», – заявил Джеймс.

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