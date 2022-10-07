Вембаньяма набрал 36 очков, 11 подборов и 4 блок-шота в матче с командой G-лиги

Бигмен помог команде взять реванш у команды молодых талантов Лиги развития «Игнайт» (112:106) за поражение в первой встрече.

В четверг в ответной игре в Лас-Вегасе 18-летний Вембаньяма набрал 36 очков, 11 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота.

218-сантиметровый француз – главный кандидат на первый номер драфта-2023.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта