Скут Хендерсон избежал серьезной травмы колена после столкновения с Виктором Вембаньяма

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон был вынужден покинуть площадку в первой четверти товарищеского матча против французского «Метрополитана» (106:112).

Американец травмировал колено после столкновения с французским тяжелым форвардом .

У Хендерсона диагностировали ушиб кости, рентген дал отрицательный результат. Кандидат на 2-й номер драфта-23 должен вернуться в строй в ближайшее время.

Хендерсон заявил, что «здоров и чувствует себя хорошо». Он рассчитывает сыграть в первом матче нового сезона Лиги развития против «Оклахомы» 4 ноября.

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