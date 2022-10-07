Скут Хендерсон избежал серьезной травмы колена после столкновения с Виктором Вембаньяма

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Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон был вынужден покинуть площадку в первой четверти товарищеского матча против французского «Метрополитана» (106:112).

Американец травмировал колено после столкновения с французским тяжелым форвардом Виктором Вембаньяма.

У Хендерсона диагностировали ушиб кости, рентген дал отрицательный результат. Кандидат на 2-й номер драфта-23 должен вернуться в строй в ближайшее время.

Хендерсон заявил, что «здоров и чувствует себя хорошо». Он рассчитывает сыграть в первом матче нового сезона Лиги развития против «Оклахомы» 4 ноября. 

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