Виктор Вембаньяма – о похвале от Леброна: «Круто, но я еще ничего не добился»

Французский бигмен из отреагировал на похвалу со стороны суперзвезды НБА Леброна Джеймса.

Одноклубники собрались вокруг Вембаньямы и показали ему видео, на котором Джеймс назвал того «инопланетянином» и «талантом поколения».

Вембаньяма также удостоился поощрительных высказываний со стороны многих других представителей НБА.

«Конечно, это честь, когда такие великие люди говорят обо мне хорошее, но само по себе это ничего не меняет. Я отреагировал в духе: «Вау, это круто». Но не более. Мне надо стараться сохранять концентрацию. Суть в том, что... Я еще ничего не добился», – сказал 18-летний Вембаняма.

В четверг «Метрополитан» взял реванш у команды молодых талантов Лиги развития НБА «Игнайт» (112:106) за поражение в первой встрече. Кандидат на первый номер драфта-2023 набрал 36 очков, 11 подборов, 4 блок-шота и 4 передачи.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича