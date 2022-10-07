Венсан Колле: «Надеемся, что Эмбиид выберет сборную Франции, а не США»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле выразил надежду на то, что центровой «Филадельфии» решит играть за его команду.

Эмбиид в этом году получил гражданство Франции, а затем и США.

«Теперь у Эмбиида два паспорта, он должен выбрать одну команду, за которую будет играть в баскетбол. Тут надо выбрать только что-то одно. Это его решение. Никто не может повлиять на это.

Знаю, что Джоэл встречался с некоторыми нашими ребятами, чтобы все обсудить. Надеемся, что Эмбиид выберет сборную Франции. Но кто знает. Мы будем уважать любое его решение», – заявил Колле.

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