Дэйв Йергер: «Джоэл Эмбиид должен был получать приз MVP двух последних сезонов»

Ассистент «Сиксерс» считает, что центровой команды Джоэл Эмбиид больше всех заслуживал при MVP двух последних сезонов .

«Я пристрастен, но считаю, что должен был получать приз MVP двух последних сезонов.

Я не только один из его тренеров, мне доводилось выводить против него свои команды. И могу сказать, что он проблема. Серьезная проблема для своих соперников», – заявил Йергер.

Самым ценным игроком двух последних сезонов по итогам голосования журналистов становился Никола Йокич из «Денвера».

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