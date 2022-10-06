Дэйв Йергер: «Джоэл Эмбиид должен был получать приз MVP двух последних сезонов»
Ассистент «Сиксерс» Дэйв Йергер считает, что центровой команды Джоэл Эмбиид больше всех заслуживал при MVP двух последних сезонов НБА.
«Я пристрастен, но считаю, что Джоэл Эмбиид должен был получать приз MVP двух последних сезонов.
Я не только один из его тренеров, мне доводилось выводить против него свои команды. И могу сказать, что он проблема. Серьезная проблема для своих соперников», – заявил Йергер.
Самым ценным игроком двух последних сезонов по итогам голосования журналистов становился Никола Йокич из «Денвера».
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