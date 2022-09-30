Чет Холмгрен: «Советовался с Эмбиидом по поводу травмы стопы»

Второй номер драфта-2014 из «Тандер» рассказал о том, что обращался за советом к лидеру «Сиксерс» по поводу травмы стопы.

Холмгрен этим летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустит дебютный сезон. Выбранный в 2014 году под 3-м номером Эмбиид пропустил два первых сезона из-за проблем со стопой.

«Советовался с Эмбиидом по поводу травмы стопы. Сейчас я пытаюсь собрать все знания по этому вопросу, понять, как все работает.

Мне важно понимать, как все будет развиваться. Когда буду готов вернуться, хочу сразу включиться в процесс», – сказал Холмгрен.

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