Чет Холмгрен: «Советовался с Эмбиидом по поводу травмы стопы»

Второй номер драфта-2014 Чет Холмгрен из «Тандер» рассказал о том, что обращался за советом к лидеру «Сиксерс» Джоэлу Эмбииду по поводу травмы стопы.
Холмгрен этим летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустит дебютный сезон. Выбранный в 2014 году под 3-м номером Эмбиид пропустил два первых сезона из-за проблем со стопой.
«Советовался с Эмбиидом по поводу травмы стопы. Сейчас я пытаюсь собрать все знания по этому вопросу, понять, как все работает.
Мне важно понимать, как все будет развиваться. Когда буду готов вернуться, хочу сразу включиться в процесс», – сказал Холмгрен.
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