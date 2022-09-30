Эмбиид – о переходе Такера из «Майами» в «Филадельфию»: «Он перешел на сторону добра»

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ответил Джимми Батлеру («Майами»), который назвал Пи Джей Такера предателем за переход из «Хит» в «Сиксерс».

«Такер перешел на сторону добра, туда, где хорошие люди.

Хорошо, что Пи Джей теперь в нашей команде. Я рад, что мы забрали его у Джимми, потому что они обыграли нас в прошлом сезоне. Так что Джимми теперь будет намного сложнее.

Но вы знаете, что они все мои кореша. Джимми мой кореш. Я желаю всем удачи, это должен быть хороший сезон», – сказал Эмбиид.

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