Виктор Вембаньяма поставил блок-шот и завершил быстрый отрыв данком с навеса

Тяжелый форвард продемонстрировал свою универсальность во время товарищеского матча против команды G-лиги «Игнайт».

Во второй четверти встречи 218-сантиметровый бигмен поставил блок-шот сопернику, затем поддержал быстрый отрыв и вколотил сверху одной рукой после навеса.

Француз считается главным претендентом на первый номер драфта-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича