Скут Хендерсон травмировал колено после столкновения с Виктором Вембаньяма

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон был вынужден покинуть площадку в первой четверти товарищеского матча против французского .

Американец травмировал колено после столкновения с французским тяжелым форвардом . Клуб объявил, что Хендерсон сегодня не вернется на паркет.

Команды проводят второй товарищеский матч за несколько дней. В первой встрече «Игнайт» победил, несмотря на 37 очков Вембаньяма.

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