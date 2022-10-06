Скут Хендерсон травмировал колено после столкновения с Виктором Вембаньяма
Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон был вынужден покинуть площадку в первой четверти товарищеского матча против французского «Метрополитана».
Американец травмировал колено после столкновения с французским тяжелым форвардом Виктором Вембаньяма. Клуб объявил, что Хендерсон сегодня не вернется на паркет.
Команды проводят второй товарищеский матч за несколько дней. В первой встрече «Игнайт» победил, несмотря на 37 очков Вембаньяма.
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