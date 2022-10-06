Виктор Вембаньяма: «Тони Паркер был для меня как наставник, но он не хотел помешать мне»

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Претендент на первый номер драфта-2023, тяжелый форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма во время пресс-конференции перед вторым матчем против команды G-лиги «Игнайт» Скута Хендерсона рассказал о своих отношениях с владельцем «Виллербана» Тони Паркером.

«Я провел некоторое время с Тони вне баскетбола, просто разговаривая на разные случайные темы.

Когда я был в «Виллербане», Тони был для меня как наставник, но он не хотел помешать мне чрезмерным присутствием в моей жизни. Поэтому каждый момент и каждый совет, который он дал мне, так драгоценны», – сказал француз.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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