Генменеджер НБА – о 37 очках Вембаньямы: «Теперь в НБА начнется гонка за последнее место»

Теги НБА чемпионат Франции драфт НБА G-лига Метрополитан Виктор Вембаньяма Игнайт Баскетбол

Генеральный менеджер одного из клубов НБА считает, что команды готовы многим пожертвовать в надежде заполучить Виктора Вембаньяму на драфте.

Форвард «Метрополитана» считается главным претендентом на первый номер драфта-2023. Минувшей ночью он набрал 37 очков в товарищеском матче с командой G-лиги «Игнайт».

«Виктор искажает баскетбольную реальность. Ситуация на рынке обменов действительно изменится после этого выступления. Думаю, теперь начнется гонка за последнее место, которую мы никогда не видели», – заявил анонимный генменеджер.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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