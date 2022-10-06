Генменеджер НБА – о 37 очках Вембаньямы: «Теперь в НБА начнется гонка за последнее место»
Генеральный менеджер одного из клубов НБА считает, что команды готовы многим пожертвовать в надежде заполучить Виктора Вембаньяму на драфте.
Форвард «Метрополитана» считается главным претендентом на первый номер драфта-2023. Минувшей ночью он набрал 37 очков в товарищеском матче с командой G-лиги «Игнайт».
«Виктор искажает баскетбольную реальность. Ситуация на рынке обменов действительно изменится после этого выступления. Думаю, теперь начнется гонка за последнее место, которую мы никогда не видели», – заявил анонимный генменеджер.
Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича
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