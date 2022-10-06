Агент Вембаньямы: «Не собираемся держать Виктора в резерве до драфта. Он не согласится на такое»

Буна Ндиайе, агент бигмена , заявил, что 18-летний француз будет выступать за команду в сезоне-22/23.

Вембаньяма набрал 37 очков и 5 блок-шотов в товарищеской игре с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт», впечатлив представителей НБА.

«Люди из НБА стали говорить мне, что надо уходить из команды и ждать, но мы не собираемся держать Виктора в резерве до драфта. Он не согласится на такое. Если я подойду к нему с подобным предложением, то он посмотрит на меня и спросит: «О чем это ты?» Он никогда не согласится на такое.

Он хочет играть, бороться и становиться лучше. Для Виктора на первом месте стоит баскетбол, все остальное на втором. Он был так расстроен из-за этого поражения от «Игнайт», – заявил Ндиайе.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича