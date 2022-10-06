Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло выпустил книгу о своей тренерской карьере под названием «Моя любовь к баскетболу» («Mi amor por el baloncesto»).

Пролог книги написал легендарный испанский центровой .

«Он достоин восхищения, но в то же время он знает, как быть рядом с людьми, интересоваться их эмоциями и мотивировать их», — пишет Газоль.

В своей книге итальянский специалист выражает свои представления об успехе и неудаче, говорит об амбициях и жертве, а также выделяет самые важные для него моменты как в Европе, так и в НБА.

«Мне нравятся все аспекты баскетбола, и чем глубже я погружался в него с годами, чем больше я его изучал, тем больше он мне нравился.

Самым мучительным в этой профессии для меня всегда было одиночество. В момент, когда вы принимаете решение, вы одиноки», – пишет Скариоло.

Скариоло четыре раза приводил сборную Испании к победе на чемпионате Европы (2009, 2011, 2015, 2022), выиграл чемпионат мира (2019), а также завоевал серебряные и бронзовые олимпийские медали (2012, 2016).

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший