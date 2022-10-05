Генменеджер клуба НБА: «Вембаньяма станет самым раскрученным игроком со времен Леброна»

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Генеральный менеджер одного из клубов НБА высоко оценил потенциал форварда «Метрополитана» Виктора Вембаньямы.

18-летний игрок считается главным претендентом на первый номер драфта-2023. Минувшей ночью он набрал 37 очков в товарищеском матче с командой G-лиги «Игнайт».

«Это Дюрэнт ростом 7 футов 4 дюйма, который умеет ставить блок-шоты, и он все еще далек от своего максимума. Он станет самым раскрученным игроком со времен Леброна», – заявил анонимный генменеджер.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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