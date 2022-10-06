Джон Коллинз исполнил два потрясающих данка в первой четверти матча против «Бакс»

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Тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинз отметился двумя потрясающими данками в стартовой четверти предсезонного матча против «Милуоки» в столице ОАЭ Абу-Даби.

На второй минуте встречи Коллинз разыграл пик-н-ролл с Деджонте Мюррэем и вколотил сверху одной рукой через центрового «Бакс» Брука Лопеса.

За полторы минуты до конца четверти Коллинз разыграл ту же комбинацию с Аароном Холидэем и получил навесную передачу, которую замкнул мощным данком одной рукой.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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