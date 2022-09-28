«Оклахома» обменяет Вита Крейчи на Мо Харклесса и пик 2-го раунда

«Оклахома» договорилась об обмене разыгрывающего (22 года, 203 см) в «Атланту», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В обратном направлении проследуют форвард Мо Харклесс (29 лет, 201 см) и выбор во втором раунде драфта.

В прошлом сезоне Крейчи провел 30 матчей за «Тандер», набирая в среднем 6,2 очка, 3,4 подбора и 1,9 передачи. Показатели Харклесса за «Хоукс» составили 4,6 очка и 2,4 подбора.

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