Шакил О’Нил – о Бене Симмонсе: «Он неженка, не буду произносить его имя в этом году»

Теги Атланта Шакил О′Нил Бруклин НБА университет Луизиана Стэйт Зал славы Бен Симмонс Баскетбол

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил ответил на выпад разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса.

Недавно Симмонс обвинил прославленного центрового в лицемерии. Симмонса и О’Нила связывает то, что оба выступали в NCAA за Луизиану Стэйт.

«Он делал то же самое в школе, он делал то же самое в LSU. Извините за мой французский, я не хочу слышать это дерьмо. Я хочу, чтобы он вышел в финал. Он говорит: «Я думал, что защитник «Атланты» был прямо за моей спиной!»

Неважно, его рост 6 футов 9 дюймов, большинство игроков «Хоукс» ростом 6 футов 7 дюймов и ниже. У них есть только один большой парень. Он неженка. Как насчет того, что я вообще не буду произносить его имя в этом году?» – заявил О’Нил.

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