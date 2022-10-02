Шакил О’Нил – о Бене Симмонсе: «Он неженка, не буду произносить его имя в этом году»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил ответил на выпад разыгрывающего .

Недавно Симмонс обвинил прославленного центрового в лицемерии. Симмонса и О’Нила связывает то, что оба выступали в NCAA за Луизиану Стэйт.

«Он делал то же самое в школе, он делал то же самое в LSU. Извините за мой французский, я не хочу слышать это дерьмо. Я хочу, чтобы он вышел в финал. Он говорит: «Я думал, что защитник «Атланты» был прямо за моей спиной!»

Неважно, его рост 6 футов 9 дюймов, большинство игроков «Хоукс» ростом 6 футов 7 дюймов и ниже. У них есть только один большой парень. Он неженка. Как насчет того, что я вообще не буду произносить его имя в этом году?» – заявил О’Нил.

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