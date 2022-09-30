Трэй Янг: «Почему бы журналистам не брать интервью у судей после матча?»

Разыгрывающий «Атланты» предложил СМИ брать интервью у судей после матчей.

«Вопрос, о котором я задумался.

Учитывая много разных новых правил, которые приводят к субъективным решениям судей, почему бы журналистам не брать интервью у судей после матча?

Они могли бы обсуждать некоторые самые важные судейские решения, которые, возможно, изменили или не изменили исход матч. Просто идея.

Может быть, судьи начнут нести ответственность за свои решения», – написал Янг на своей странице в Twitter.

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