4692 болельщика посетили матч «Самары» против ЦСКА. Это лучший результат по посещаемости на старте сезона Лиги ВТБ

4 692 болельщика посетили домашний матч дебютанта лиги ВТБ «Самары» против (72:85), который состоялся в понедельник, 3 октября, в рамках первого тура регулярного чемпионата-2022/23.

Это лучший результат по посещаемости на старте сезона Лиги ВТБ.

«Самаре» немного не хватило до аншлага в своем дебютном матче в лиге. Вместимость СКК «Дворец Спорта» составляет 5 000 человек.

«Сегодня для всех любителей спорта особый день. И если бы Дворец спорта не появился на год раньше, сегодня в наш город не пришел бы большой баскетбол. Я уверен, что это станет колоссальным стимулом для мальчишек и девчонок, для самых юных любителей баскетбола. Мы принимали легендарный и самый титулованный клуб России — ЦСКА. И, по-моему, в первом матче выглядели достойно», – сказал после матча почетный гость губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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