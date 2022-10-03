Сергей Базаревич – о поражении «Самары» от ЦСКА: «Чудес не бывает. Нас еще ждет длинный путь»

Главный тренер «Самары» прокомментировал поражение от (72:85) в дебютном матче команды в лиге ВТБ.

«Мы дали необоснованные надежды, да и сами верили в то, что если и не выиграем, то это будет «близкая» игра. И люди, которые сегодня пришли на матч, тоже к этому так же отнеслись. Я всегда говорю: на бумаге у нас неплохой состав. Но нужны время и работа...

Спасибо всем, кто пришел — надеюсь, они будут продолжать ходить. Мы, к сожалению, и я сказал об этом в раздевалке, не дали болельщикам много поводов включиться и поддерживать нас, чтобы мы, может быть, вернулись в игру. Есть куча причин. Но процесс не обманешь. В мечтах ты можешь представлять себя победителем Лиги ВТБ, только зайдя в Лигу и подписав неплохих игроков — но...

Изначально было понятно, что против ЦСКА нам будет тяжело. В любом состоянии. ЦСКА неделю планово готовился к игре, а у нас ребята ездили. Мы попытались что-то сделать, но с таким соперником, у которого есть много чего хорошего, а есть еще Швед, этого недостаточно.

Обращусь к болельщикам: продолжайте нас поддерживать. Мы будем стараться, но все должны понимать, что чудес не бывает. Нам все только еще предстоит: выработать «химию», выработать дух, выработать роли игроков... Частично это делается в предсезонке, но есть объективные причины, почему это пока не удалось. Есть и субъективные: некоторые перегорели, слишком хотели сыграть против ЦСКА.

Нас еще ждет длинный путь... Надеюсь, игра пойдет нам на пользу», – передает слова Базаревича официальный сайт «Самары».

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