Антон Карданахишвили: «Нам нужно добавлять физически и выработать командную «химию»

Защитник «Самары» прокомментировал поражение от (72:85) в дебютном матче команды в лиге ВТБ.

«Безусловно, чувствовали поддержку трибун. Наверное, единственный раз, когда я чувствовал примерно такую поддержку своей команды — это было в Перми, где, как говорят, лучшие болельщики. Надеюсь, в этом сезоне это изменится.

Болельщики нам очень помогли. Да, мы не смогли показать того, чего они, да и мы сами, от нас ожидали. Но это только первая игра, надеюсь, у нас все будет хорошо. Призываю всех болельщиков болеть за нас и приходить на матчи.

Ментально мы готовы, даже несмотря на то, что это был матч против ЦСКА. Но у нас не было Вани Лазарева — он бы помог против Николы Милутинова под кольцом. Нам, думаю, нужно добавлять физически. И, в первую очередь, выработать командную «химию»: начать чувствовать друг друга, понимать друг друга. Тогда все будет нормально», – передает слова Карданахишвили официальный сайт «Самары».

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