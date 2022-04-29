Демаркус Казинс: «Честно говоря, не знаю, что ждет меня в будущем»

Центровой признался, что не уверен, где продолжит карьеру.

«Честно говоря, не знаю, что ждет меня в будущем. Многое произошло за это короткое время. Я все еще пытаюсь свыкнуться с тем фактом, что Гэри Пэйтон забросил тот важный мяч.

Я очень благодарен за полученную возможность. Я счастлив быть частью этой команды. Я благодарен за шанс, который был предоставлен мне Майком, Тимом, Бутом. Ответить на этот вопрос я сейчас не могу. Я не знаю, что ждет меня в будущем», – сказал Казинс.

Этим летом Казинс снова станет свободным агентом.

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