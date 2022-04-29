Демаркус Казинс: «Йокич – один из самых недооцененных MVP, не считая Уэстбрука»

Теги Денвер НБА Расселл Уэстбрук Демаркус Казинс НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Демаркус Казинс назвал своего партнера по команде Николу Йокича одним из самых недооцененных MVP в истории НБА.

«Я всегда уважал Николу Йокича. Это единственная причина, почему я вообще следил за нам, если быть честным.

Он невероятно талантливый, возможно, один из самых талантливых. Не считая Расса, возможно, один из самых недооцененных MVP в лиге. Невероятный талант, его игра говорит сама за себя», – сказал Казинс.

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