Демаркус Казинс: «Йокич – один из самых недооцененных MVP, не считая Уэстбрука»

Центровой «Денвера» Демаркус Казинс назвал своего партнера по команде Николу Йокича одним из самых недооцененных MVP в истории НБА.
«Я всегда уважал Николу Йокича. Это единственная причина, почему я вообще следил за нам, если быть честным.
Он невероятно талантливый, возможно, один из самых талантливых. Не считая Расса, возможно, один из самых недооцененных MVP в лиге. Невероятный талант, его игра говорит сама за себя», – сказал Казинс.
Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА