Демаркус Казинс: «Йокич – один из самых недооцененных MVP, не считая Уэстбрука»

Центровой назвал своего партнера по команде одним из самых недооцененных MVP в истории НБА.

«Я всегда уважал Николу Йокича. Это единственная причина, почему я вообще следил за нам, если быть честным.

Он невероятно талантливый, возможно, один из самых талантливых. Не считая Расса, возможно, один из самых недооцененных MVP в лиге. Невероятный талант, его игра говорит сама за себя», – сказал Казинс.

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