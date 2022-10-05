Тренер «Игнайта» – о Викторе Вембаньяма: «Нет никого, с кем можно было бы его сравнить»

Главный тренер команды G-лиги «Игнайт» Джейсон Харт потрясен невероятным сочетанием физических данных и мастерства французского тяжелого форварда «Метрополитана» .

«Мы еще не видели ничего подобного. Нет никого, с кем можно было бы его сравнить», – сказал Харт.

Во вторник состоялась долгожданная встреча главных претендентов на первый пик драфта-2023. Вембаньяма уступил «Игнайту» Скута Хендерсона со счетом 115:122.

Вембаньяма завершил матч с 37 очками (11 из 20 с игры, 7 из 11 из-за дуги), 4 подборами и 5 блок-шотами. Хендерсон принес победителям 28 очков, 9 передач и 5 подборов.

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