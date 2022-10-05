Виктор Вембаньяма набрал 37 очков в матче против команды Скута Хендерсона

Сегодня состоялась долгожданная встреча на площадке главных претендентов на первый пик драфта-2023 и Скута Хендерсона.

Несмотря на 37 очков французского бигмена, уступил команде G-лиги «Игнайт» со счетом 115:122.

Вембаньяма завершил матч с 37 очками (11 из 20 с игры, 7 из 11 из-за дуги), 4 подборами и 5 блок-шотами.

Хендерсон принес победителям 28 очков, 9 передач и 5 подборов.

На матче присутствовало много игроков НБА, в том числе Крис Пол, Девин Букер, Тревор Ариза, Дэмион Ли и Дуэйн Вашингтон. Также игру посетила MVP женской НБА Эйжа Уилсон.

Команды проведут повторный матч в четверг.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича