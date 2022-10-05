Док Риверс – о ситуации с Беном Симмонсом: «Я оставил все в прошлом»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс признался, что забыл о ситуации с , поскольку тот теперь является игроком другой команды.

«Я не слежу за Беном Симмонсом, я слежу за нашими игроками.

Послушайте, я хочу, чтобы у него все было хорошо, но он больше не игрок «Сиксерс», поэтому я оставил все в прошлом», – сказал Риверс.

В августе прошлого года Симмонс, несмотря на то, что у него оставалось четыре года контракта с «Сиксерс», решил, что больше не хочет быть членом команды и потребовал обмен. В феврале «Сиксерс» отправили Симмонса в в рамках обмена с участием Джеймса Хардена.

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