Виктор Вембаньяма: «Если бы меня не родили на свет, то Скут Хендерсон мог бы стать первым номером драфта»

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Французский «большой» Виктор Вембаньяма приехал вместе с «Метрополитаном» в США на товарищеские матчи с командой Лиги развития НБА «Игнайт».

Кандидат на 1-й номер драфта НБА поделился своим мнением о представляющем «Игнайт» Скуте Хендерсоне, который также считается одним из лучших игроков класса-2023.

«Мы играем против команды, которая связана с НБА, играем по правилам НБА, на площадке НБА. Для это меня это будет первый подобный опыт. Очень хочется попробовать. Знаю, что все пройдет хорошо, но мне очень любопытно, жду с нетерпением.

Хендерсон – мой любимый игрок из всех представителей нашего класса. Мне кажется, он самый надежный из тех, кого я видел. Очень хороший игрок. Если бы меня не родили на свет, то Скут Хендерсон мог бы стать первым номером драфта», – заявил 18-летний француз.

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