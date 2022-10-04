Виктор Вембаньяма: «Я всегда был не таким, как все. В НБА хочу быть игроком, которого еще никогда не видели»

Французский «большой» приехал вместе с в США на товарищеские матчи с командой Лиги развития НБА «Игнайт».

По словам кандидата на 1-й номер драфта-2023, его любимые игроки НБА на данный момент и , но сам он не хочет, чтобы его с кем-либо сравнивали.

«Я расскажу вам важную вещь о себе, это сопровождает меня с детства, еще до того, как начал играть в баскетбол. Я всегда старался отличаться и делать все иначе. Речь не только о спорте, я во всем стараюсь быть оригинальным, единственным и неповторимым, тем, кого еще никогда не видели раньше. Так все устроено в моей жизни. Не знаю, откуда это идет. Наверное, я родился с этим. Всегда был не таким, как все. Уникальным, вот правильное слово.

В НБА хочу быть игроком, которого еще никогда не видели, такова цель», – заявил Вембаньяма.

Рост 18-летнего француза составляет 218 сантиметров.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича