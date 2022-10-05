Скут Хендерсон: «Считаю себя лучшим на драфте-2023»

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон считает себя главный претендентом на первый номер драфта НБА-2023.

Эксперты также отмечают форварда «Метрополитана» в качестве самого талантливого игрока следующего драфта.

«Я совершенно точно считаю себя лучшим. Мой подход только такой. Я действительно хочу стать номером один и стараюсь показать это на площадке и за ее пределами. Я усердно работаю над своей игрой и настраиваюсь стать лучшим», – заявил Хендерсон.

Сегодня ночью Вембаньямы и «Игнайт» Хендерсона проведут товарищеский матч в Лас-Вегасе.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича