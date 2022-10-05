Яннис Адетокумбо: «Я не самый мастеровитый, но мною движет стремление и дисциплина»

Теги Милуоки НБА Гилберт Аренас Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо объяснил, почему ему удается быть успешным в НБА, несмотря на отсутствие выдающегося технического арсенала.

Ранее греческий баскетболист подвергался критике со стороны Гилберта Аренаса, который заявил, что двукратный MVP «не разбирается в баскетболе».

«В НБА нужны не только баскетбольные навыки. Здесь требуется гораздо большее. Я не самый мастеровитый. У меня не лучший бросок. Я не так хорошо владею дриблингом. Но мною движет стремление и дисциплина, которые у меня есть по отношению к игре», – сказал Адетокумбо.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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