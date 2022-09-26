Яннис Адетокумбо: «Лучший в мире – Стеф Карри, ведь он привел команду к чемпионству»

Форвард «Бакс» обозначил ключевой критерий, который позволяет ему определять лучшего баскетболиста в мире.

«Я знаю, что являюсь эффективным и помогаю команде добиваться успеха, вхожу в список лучших. Мне хватает опыта и зрелости, чтобы понимать это. Считаю ли себя лучшим в мире? Нет. На мой взгляд, лучший – это тот, кто прошел со своей командой до самого конца и сделал ее чемпионом.

Пару лет назад, когда мы сделали это, я лежал в кровати и тихонько приговаривал: «Возможно, я лучший в мире». Но сейчас – нет. Самый лучший – победитель. Лучший в мире сейчас – это , – заявил Яннис.

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