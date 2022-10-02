Яннис Адетокумбо – о критике Гилберта Аренаса: «Когда мне будет 45-50 лет, возможно, я тоже буду немного озлоблен, но вряд ли»

Теги Милуоки НБА Гилберт Аренас Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на критику бывшего игрока НБА Гилберта Аренаса, который заявил, что Яннис «не разбирается в баскетболе».

«Беспокоит ли это меня? Не буду врать, это заставляет меня работать еще усерднее. Думаю ли я об этом, когда возвращаюсь домой, и не могу уснуть? Вряд ли.

Но когда мне будет 45-50 лет, возможно, я тоже буду немного озлоблен. Я буду смотреть, как 20-летний парень подписывает трехлетний контракт на 900 миллионов, и злиться. Может быть, не знаю, но вряд ли.

Я благодарен за все, чем Бог одарил меня, за моих детей, за братьев, за семью, за отца, за сына и людей, с которыми я работаю. Я благодарен за все это. И я не думаю, что стану таким», – сказал Адетокумбо.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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