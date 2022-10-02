Яннис Адетокумбо – о критике Гилберта Аренаса: «Когда мне будет 45-50 лет, возможно, я тоже буду немного озлоблен, но вряд ли»

Звездный форвард ответил на критику бывшего игрока НБА Гилберта Аренаса, который заявил, что Яннис «не разбирается в баскетболе».

«Беспокоит ли это меня? Не буду врать, это заставляет меня работать еще усерднее. Думаю ли я об этом, когда возвращаюсь домой, и не могу уснуть? Вряд ли.

Но когда мне будет 45-50 лет, возможно, я тоже буду немного озлоблен. Я буду смотреть, как 20-летний парень подписывает трехлетний контракт на 900 миллионов, и злиться. Может быть, не знаю, но вряд ли.

Я благодарен за все, чем Бог одарил меня, за моих детей, за братьев, за семью, за отца, за сына и людей, с которыми я работаю. Я благодарен за все это. И я не думаю, что стану таким», – сказал Адетокумбо.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой