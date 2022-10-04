Чемпион Евролиги-22/23 получит 1,8 млн евро

Портал BasketNews со ссылкой на израильский источник опубликовал информацию о сумме призовых, которые получат команды от Евролиги по итогам сезона-2022/23.

Победитель турнира получит 1,76 миллиона евро, финалист – 997 тысяч евро. Обладатель третьего места будет вознагражден суммой 880 тысяч евро, четвертого – 762 тысячи евро.

Размер призовых будет уменьшаться по мере снижения итогового места команды в конце сезона. Всего вознаграждения получат 14 лучших команд.

Суммы призовых для команд-участниц выросли по сравнению с прошлым сезоном. Чемпион Евролиги-2022 ( ) получил 1,5 миллиона евро, финалист ( ) – 850 тыся евро.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?