Чемпион Евролиги-22/23 получит 1,8 млн евро

Портал BasketNews со ссылкой на израильский источник опубликовал информацию о сумме призовых, которые получат команды от Евролиги по итогам сезона-2022/23.
Победитель турнира получит 1,76 миллиона евро, финалист – 997 тысяч евро. Обладатель третьего места будет вознагражден суммой 880 тысяч евро, четвертого – 762 тысячи евро.
Размер призовых будет уменьшаться по мере снижения итогового места команды в конце сезона. Всего вознаграждения получат 14 лучших команд.
Суммы призовых для команд-участниц выросли по сравнению с прошлым сезоном. Чемпион Евролиги-2022 («Анадолу Эфес») получил 1,5 миллиона евро, финалист («Реал») – 850 тыся евро.
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