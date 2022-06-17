Только ЦСКА и «Маккаби» голосовали за то, чтобы российские клубы остались в Евролиге

Сербский сайт Mozzart Sport привел детали голосования клубов-акционеров Евролиги по вопросу участия российских команд в сезоне-2022/23.

Сообщается, что первым на голосование был поставлен вопрос, кто выступает за то, чтобы российские клубы остались в Евролиге, сразу после этого 11 клубам-акционерам было предложено проголосовать, кто поддерживает список команд на сезон-22/23 с участием «Партизана» и «Валенсии».

и «Маккаби» голосовали за то, чтобы российские клубы остались в Евролиге. Семь клубов («Олимпиакос», , , , «Баскония», «Анадолу Эфес» и «Фенербахче») поддержали список с участием «Партизана» и «Валенсии», «Милан» и «Панатинаикос» воздержались.

По итогам заседания, которое состоялось в четверг, объявила об отстранении российских команд на один год и назвала состав участников сезона-22/23.

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