«Милан», «Реал» и «Эфес» – самые возрастные команды Евролиги-22/23. Самая молодая у «Партизана»

«Милан», «Реал» и «Анадолу Эфес» входят в первую тройку команд Евролиги-22/23 по среднему возрасту игроков.
Самая молодой состав у «Партизана», далее расположены «Панатинаикос», «Баскония» и «Жальгирис».
Средний возраст команд Евролиги:
«Милан» – 30,2 года
«Реал» – 29,9
«Анадолу Эфес» – 29,6
«Маккаби Тель-Авив» – 29,5
«Барселона» – 29,4
«Црвена Звезда» – 28,9
«Виллербан» – 28,5
«Фенербахче» – 28,5
«Виртус» – 28,4
«Олимпиакос» – 27,9
«Валенсия» – 27,8
«Бавария» – 27,6
«Монако» – 27,3
«Жальгирис» – 26,3
«Баскония» – 26,1
«Альба» – 26,1
«Панатинаикос» – 25,9
«Партизан» – 25,7.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?