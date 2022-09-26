«Милан», «Реал» и «Эфес» – самые возрастные команды Евролиги-22/23. Самая молодая у «Партизана»

«Милан», «Реал» и «Анадолу Эфес» входят в первую тройку команд -22/23 по среднему возрасту игроков.

Самая молодой состав у , далее расположены «Панатинаикос», «Баскония» и «Жальгирис».

Средний возраст команд Евролиги:

«Милан» – 30,2 года

– 29,9

– 29,6

«Маккаби Тель-Авив» – 29,5

«Барселона» – 29,4

«Црвена Звезда» – 28,9

«Виллербан» – 28,5

«Фенербахче» – 28,5

«Виртус» – 28,4

«Олимпиакос» – 27,9

«Валенсия» – 27,8

«Бавария» – 27,6

«Монако» – 27,3

– 26,3

«Баскония» – 26,1

«Альба» – 26,1

«Панатинаикос» – 25,9

«Партизан» – 25,7.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?