Генменеджер «Жальгириса» Мотеюнас – о финансовых потерях «Барселоны» и «Реала»: «Надо думать о том, как сократить расходы»

Генеральный менеджер раскритиковал финансовую политику испанских грандов и «Барселоны», отметив, что подобные действия повышают цены для остальных команд Евролиги.

«Вчера мы узнали, какой бюджет у . Цифры значительно растут, и этому есть несколько причин. Во-первых, не так много игроков приехало из США из-за пандемии. Кроме того, сократился пул баскетболистов с опытом игры в Евролиге, что привело к повышению цен.

Мы видим потери «Барселоны» и «Реала». Это ведет нас в тупик, необходимо думать о том, как сократить расходы.

Мы все завышаем цены, причиняя вред самим себе. Бюджеты увеличиваются, становится все труднее и труднее попасть в Топ-8», – заявил Мотеюнас.

«Реал» завершил прошлый сезон с убытками в размере 31,1 миллиона евро, а убытки клуба за последние четыре года в сумме составили 102,8 миллиона.

зафиксировала убытки в размере 30 миллионов за сезон-21/22 и 115,2 миллиона совокупных убытков за последние четыре года.

Бюджет тель-авивского «Маккаби» вырос на 39 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?