Ростислав Вергун продолжит тренировать «Цмоки-Минск»

«Цмоки-Минск» продлил контракт с главным тренером на следующий сезон.

Вергун возглавил «Цмоки» в 2019 году и трижды становился с этой командой чемпионом Беларуси. Также специалист является главным тренером сборной Беларуси.

В минувшем сезоне лиги ВТБ -Минск» занял девятое место.

«Для меня огромная честь, что в предстоящем сезоне я в очередной раз буду возглавлять лучшую команду страны. Мы продолжаем двигаться в направлении задействования наших белорусских игроков. Очень хочется справиться с теми задачами, которые мы поставили на предстоящий интересный и тяжелый сезон.

Понимаем уровень соперников, с которыми предстоит играть. Хочется верить, что мы стали на год сильнее и я верю, что со своими парнями сможем чаще радовать наших преданных болельщиков!» – прокомментировал подписание нового контракта Вергун.

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