«Автодор» решил не ехать на Кубок Приматова, саратовцев заменит «Минск»

Саратовский «Автодор» решил отказаться от поездки в Самару, где 23-24 сентября будет проходить традиционный турнир Кубок Приматова. Вместо этого команда отправится в Москву, где проведет товарищеские матчи с «Руной» и МБА.
В саратовском клубе прокомментировали принятое решение: «План предсезонных матчей определяется в интересах лучшей подготовки команды к сезону».
Для «Самары» как принимающей стороны поздний отказ «Автодора» создал проблемы в плане организации турнира.
По информации телеграм-канала «Перехват», вместо волжан в Самару приедет «Минск».
В Кубке Приматова также выступят «Самара», «Нижний Новгород» и «Парма».
Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других