«Автодор» решил не ехать на Кубок Приматова, саратовцев заменит «Минск»

Саратовский «Автодор» решил отказаться от поездки в Самару, где 23-24 сентября будет проходить традиционный турнир Кубок Приматова. Вместо этого команда отправится в Москву, где проведет товарищеские матчи с «Руной» и МБА.

В саратовском клубе прокомментировали принятое решение: «План предсезонных матчей определяется в интересах лучшей подготовки команды к сезону».

Для «Самары» как принимающей стороны поздний отказ создал проблемы в плане организации турнира.

По информации телеграм-канала «Перехват», вместо волжан в Самару приедет .

В Кубке Приматова также выступят , «Нижний Новгород» и .

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