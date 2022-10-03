Бен Симмонс готовится провести первый матч за 470 дней

Защитник «Нетс» Бен Симмонс, как ожидается, дебютирует за команду в предсезонном матче с «Сиксерс» в понедельник.

Симмонс проведет первый матч в НБА за 470 дней. Последний раз австралиец выходил на площадку в седьмой игре второго раунда плей-офф-2021 против «Атланты», когда представлял «Филадельфию».

Симмонс не выходил за «Сиксерс» в первой половине прошлого сезона из-за ментальных проблем, а после февральского обмена в «Бруклин» его беспокоила спина.

Бен не играл в НБА более 15 месяцев.

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