Док Риверс: «Тобайас Харрис и Тайриз Макси могут выходить со скамейки»

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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что планирует выпустить некоторых ключевых игроков со скамейки в предсезонном матче с «Бруклином».

«Мы еще не решили, кто именно выйдет со скамейки. Это сложно, потому что, скорее всего, два парня из стартовой пятерки сыграют со второй группой. И мы просто еще не знаем, кто именно.

Это могут быть Тайриз Макси и Тобайас Харрис. Нам нравится дуэт Тайриза и Де’Энтони Мелтона, так что посмотрим. Я учитываю различные комбинации в команде. Пол Рид, Монтрез Харрелл и Пи Джей Такер – парни, которые готовы выходить в стартовой пятерке прямо сейчас», – заявил Риверс.

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