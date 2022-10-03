Док Риверс: «Тобайас Харрис и Тайриз Макси могут выходить со скамейки»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что планирует выпустить некоторых ключевых игроков со скамейки в предсезонном матче с .

«Мы еще не решили, кто именно выйдет со скамейки. Это сложно, потому что, скорее всего, два парня из стартовой пятерки сыграют со второй группой. И мы просто еще не знаем, кто именно.

Это могут быть Тайриз Макси и . Нам нравится дуэт Тайриза и Де’Энтони Мелтона, так что посмотрим. Я учитываю различные комбинации в команде. Пол Рид, и – парни, которые готовы выходить в стартовой пятерке прямо сейчас», – заявил Риверс.

«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион