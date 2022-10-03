Сергей Кущенко: «В Единой лиге ВТБ нет прецедентов по отъезду американцев»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что прецедентов с отъездом американских игроков из России в связи с недавним заявлением посольства США не было.

«Конечно, мы очень внимательно относимся к документам, которые распространяют официальные ведомства. Если внимательно прочитать заявление, то там рекомендации прежде всего для мужчин, у кого двойное гражданство с российским.

В Единой лиге ВТБ нет никаких прецедентов по отъезду американцев. Пока клубы находятся в очень хорошей коммуникации. Много писали про отъезд самарских легионеров, но он был связан только с получением рабочих виз», – сказал Кущенко.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

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