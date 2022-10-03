Владимир Гомельский: «Димитриевич очень хорош в импровизации»

Известный комментатор оценил игру новобранцев УНИКСа Ненада Димитриевича и в победном матче против действующего чемпиона лиги ВТБ «Зенита» (82:79).

«Димитриевич очень хорош в импровизации. Его проходы эффективны и результативны. Если сравнивать Димитриевича с Лоренцо Брауном, то становится очень заметно отсутствие стабильного дальнего броска. Но командное позиционное нападение от этого не страдает. УНИКС в матче с «Зенитом» предлагал меньше движения в трехсекундной зоне, там было меньше адресатов для передач. Но в целом позиционная атака была достаточно разнообразной, мяч находил открытых партнеров, а это заслуга Димитриевича. Индивидуально в защите у Ненада меньше агрессивности, но со своими задачами он справлялся.

Рейнольдс стал несколько медленнее, чем был, скажем, три года назад, но очень прибавил в броске. Получилось, что он оказался главным «растягивающим» игроком в нападении УНИКСа. В защите Рейнольдс очень прибавил позиционно», — написал Гомельский в конференции на своем сайте.

«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?