Эмил Райкович: «В более сложных матчах такая расслабленность может дорого стоить»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Самарой» (85:72) в первом матче сезона лиги ВТБ заявил, что в концовке встречи его команда потеряла концентрацию и совершала ошибки.

«Прежде всего, поздравляю «Самару» с дебютом в Лиге ВТБ. В зале была отличная атмосфера, здесь красивый город, который заслуживает видеть баскетбол высокого уровня. У хозяев очень хорошие состав и тренер, они проведут множество зрелищных матчей здесь и на других аренах, к ним придут победы.

Что касается матча, наша команда обладает большим опытом, в том числе, игры в сложных ситуациях. Мы играли хорошо, контролировали ход матча. В конце немного потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок и поговорили об этом в раздевалке – в более сложных матчах такая расслабленность может дорого стоить», – сказал Райкович.

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»